Land Rover подтвердил выпуск удлиненного восьмиместного Defender

Компания Jaguar Land Rover подтвердила скорый дебют удлиненного восьмиместного Defender 130. Как сообщил финансовый директор британской марки Адриан Марделл, новая модификация появится в течение 1,5 лет и отличится компоновкой салона – его вместимость увеличится за счет увеличения заднего свеса. Ключевыми рынками для модели станут США, Китай и Ближний Восток, пишет портал Motor.ru.

Land Rover Defender 130 сохранит колесную базу версии «110», так что конструктивных изменений ждать не приходится. Длина кузова «сто тридцатого» внедорожника увеличится на 82 мм до 5100 мм – прибавка позволит разместиться на третьем ряду не только детям, но и взрослым. Актуальный Defender 110 тоже бывает семи- или восьмиместным (с опциональным креслом по центру спереди), но журналисты отмечали, что «на галерке» очень тесно.

С появлением удлиненной трехрядной версии формирование линейки Defender не завершится: на базе внедорожника с индексом «130» могут выпустить пикап, ведь слухи об утилитарной версии ходят не первый год. Вместе с тем грядущий дебют Defender 130 может поспособствовать ранней отставке Discovery – в актуальном поколении модель продается слабо, а в рамках стратегии Reimagine в Jaguar Land Rover наверняка будут искать любые возможности для сокращения затрат.

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Фото: Jaguar Land Rover