Toyota анонсировала новую бюджетную модель | АВТОСТАТ

Toyota анонсировала новую бюджетную модель

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Toyota анонсировала новую бюджетную модель

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Компания Toyota разработает новую массовую бюджетную модель А-сегмента для европейского рынка, которая станет преемником маленького хэтчбека Aygo.

Как пишет портал Autonews.ru, в основу новинки ляжет новая платформа GA-B – «младшая» модификация глобальной архитектуры TNGA, предназначенная для компактных переднеприводных автомобилей. В Toyota отметили, что новую модель предложат с классическими двигателями внутреннего сгорания, «чтобы сохранить привлекательную цену для покупателей».

Судя по появившимся ранее шпионским фотографиям, автомобиль сохранит основную концепцию предшественника и будет представлять собой традиционный небольшой европейский хэтчбек. Сохранит ли автомобиль прежнее имя Aygo или же получит другие название, пока не сообщается. По предварительным данным, премьера нового бюджетного автомобиля Toyota состоится в конце нынешнего или в начале следующего года.

В сегменте маленьких машин преемник Toyota Aygo присоединится к соплатформенному хэтчбеку Yaris, а также маленькому кроссоверу Yaris Cross, который встанет на конвейер в конце 2022 года. Общий объем производства европейских машин Toyota на шасси GA-B составит не менее 500 тыс. экземпляров в год.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок». 

Фото: Toyota

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиавторынок европыtoyota

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