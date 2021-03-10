Стали известны подробности о новом Haval H9

Компания Great Wall завершает разработку внедорожника Haval H9 следующего поколения, серийное производство которого должно начаться в октябре 2021 года. На данный момент проект известен под внутренним обозначением P03.

Как пишет портал «Китайские автомобили», Haval H9 нового поколения будет построен на базе рамного внедороджника Wey Tank 300, продажи которого начались в Поднебесной в конце прошлого года. На китайском рынке автомобиль доступен с 2,0-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 227 л.с. и 387 Нм крутящего момента, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

По неофициальным данным, следующий Haval H9 получит форсированную версию этого двигателя, либо такой мотор войдет в состав гибридной силовой установки. По словам источников, отличительными чертами H9 станет надежность, проходимость, а также наличие современных «умных» функций.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Haval начнут продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9 2021 модельного года. Изменения коснулись автомобиля с бензиновым силовым агрегатом. Стоимость обновленного Haval H9 в комплектации Comfort составит 2 млн 620 тыс. рублей, Elite – 2 млн 820 тыс. рублей, Premium – 2 млн 990 тыс. рублей.

Какие еще модели Haval и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

На фото из соцсетей: рендер нового внедорожника Haval H9