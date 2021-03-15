АВТОВАЗ рассказал о перспективах LADA Largus с «автоматом»

АВТОВАЗ рассказал о перспективах выпуска LADA Largus FL с «автоматом». В интервью «Лада Клубу» представитель предприятия Олег Груненков сообщил, что вопрос оснащения «Ларгуса» автоматической трансмиссией откладывается из-за высокой массы фургонов и универсалов. Одним из конкурентных преимуществ LADA Largus является надежность, а в том наборе моторов и коробок передач, который есть у альянса Renault-Nissan, подходящего сочетания с АКПП найти не удалось. В то же время представитель АВТОВАЗа подчеркнул, что на заводе видят запросы потребителей и хотят их удовлетворить, а значит в перспективе появление двухпедального «Ларгуса» не исключено.

Напомним, обновленный LADA Largus, продажи которого стартовали на российском рынке в начале марта, получил модернизированный базовый мотор (1,6 л, 8 клапанов), чья мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту. Также для LADA Largus предлагается двигатель 1.6 л мощностью 106 л.с. Все двигатели потребляют бензин с октановым числом 92 и работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

Внешний вид обновленного LADA Largus отличают оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Что касается изменений в салоне, автомобиль получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, а также передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Семейство автомобилей LADA Largus включает три модели: пассажирский универсал (от 690,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении и от 817,9 тыс. руб. в 7-местной модификации), Cross-версию (от 865,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении) и фургон (от 685,9 тыс. руб.). Для клиентов доступны три комплектации, которые можно дооснастить пакетами по желанию. Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи LADA Largus в России выросли на 54% и составили 9717 единиц. В результате LADA Largus занял третье место среди всех моделей LADA. Как считают в дилерском центре «Лада КорсГрупп Тула», в своем ценовом диапазоне Lada Largus - явный лидер среди конкурентов и с учетом обновления он только укрепит свои позиции на рынке.

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Фото: АВТОВАЗ