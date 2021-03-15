Porsche Taycan Cross Turismo доступен для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на электрический суперуниверсал Taycan Cross Turismo. Поставки новинки в нашу страну начнутся летом 2021 года, пишет портал Motor.ru.

Универсал Taycan Cross Turismo технически идентичен седану этой модели, однако специально для движения по пересеченной местности инженеры Porsche добавили ездовой режим Gravel и опциональный пакет Off-Road Design. Каждый апгрейд позволяет увеличить дорожный просвет на 30 мм, а с офф-роуд обвесом бамперы и пороги дополнительно защищены пластиковыми накладками.

Базовый 380-сильный (476 л.с. в режиме лонч-контроля) Taycan 4 Cross Turismo стоит от 7 млн 570 тыс. рублей, и это самый доступный полноприводный электромобиль Porsche. Более мощный 490-сильный (571 л.с. в режиме лонч-контроля) Taycan 4S Cross Turismo обойдется в 8 млн 140 тыс. рублей, а за 625-сильный (680 л.с. в режиме лонч-контроля) Taycan Turbo Cross Turismo придется выложить 10 млн 540 тыс. рублей. На вершине линейки Taycan Turbo S Cross Turismo за 12 млн 780 тыс. рублей. Кросс-универсал с 761-сильной установкой способен разгонаться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Даже для топ-версии можно заказать множество дорогостоящих опций: например, «аэродинамичные» 21-дюймовые колесные диски стоят 305 тыс. рублей, система подавления кренов – 242 тыс. рублей, а аудиосистема Burmester – 340 тыс. рублей. Цена полностью укомплектованного Taycan Turbo S Cross Turismo превысит отметку 17 млн рублей.

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