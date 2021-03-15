Обновленный Bentley Bentayga поступил в продажу в России

Компания Bentley начала продажи в России обновленного внедорожника Bentayga – первые автомобили уже переданы клиентам.

Внешний вид обновленного Bentayga отличают массивная матричная решетка радиатора и новые светодиодные матричные фары, стилизованные под граненый хрусталь, сообщает пресс-служба Bentley. В задней части модель получила новую широкую крышку багажного отсека с встроенными фонарями. Цветовая палитра Bentayga дополнена двумя новыми цветами: Viridian – темным оттенком зеленого с эффектом «металлик», и Patina – роскошным бело-серым оттенком.

Наиболее заметные изменения в интерьере были реализованы в обивке дверей и рулевого колеса, а также центральной консоли и панели приборов. Роскошь салона подчеркнут темная отделка с ромбовидным рисунком и эффектом матового алюминия и два новых для Bentayga варианта шпона с горизонтальным рисунком: Koa и Crown Cut Walnut. В числе эксклюзивных опций от ателье Mulliner – новая ромбовидная прострочка и искусно выполненная тончайшая окантовка сидений.

В дополнение к этому Bentayga оснащен новыми сиденьями. Увеличенный сенсорный 10,9-дюймовый дисплей высокого разрешения с антиотражающим и антибликовым покрытием и усовершенствованным сенсором расположен по всей ширине центральной консоли. Дисплей новой виртуальной приборной панели Bentayga с высоким разрешением может быть персонально настроен согласно предпочтениям водителя и предлагает интерактивные световые эффекты с плавными переходами.

Для нового Bentayga предлагается бензиновый двигатель V8, оснащенный двумя турбокомпрессорами twin-scroll. В сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач он развивает 550 л.с. мощности и 770 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, а максимальная скорость Bentayga достигает 290 км/ч. Благодаря системе Drive Dynamics Mode и пакету All-Terrain (доступен в качестве опции) новый Bentayga предлагает восемь доступных режимов движения – четыре для дорог и четыре для бездорожья.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».