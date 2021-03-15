АВТОDOM подвел итоги работы за 2020 год

Компания «АВТОDOM» в 2020 году увеличила суммарную выручку по всем видам деятельности на 58% до 56,01 млрд рублей без НДС. Рост финансовых показателей связан с расширением портфеля брендов и повышением показателей эффективности новых дилерских центров, открытых в 2019 году, сообщает пресс-служба дилера. Кроме того, АВТОDOM одним из первых московских дилеров запустил дистанционные продажи и обслуживание автомобилей в период пандемии, избежав приостановки бизнеса на три месяца.

Продажи новых автомобилей в 2020 году увеличились на 42% до 8086 единиц, заняв 58,9% в структуре выручки компании. Результат обеспечен не только открытием в 2019 году локации АВТОDOM Алтуфьево (бренды Audi, Volvo, JLR, Ducati) и дилерского центра АВТОDOM BMW на Шмитовском проезде, но и общим ростом эффективности бизнеса. Так, средняя стоимость нового автомобиля в АВТОDOM в 2020 году выросла на 13% и составила 4,9 млн рублей, а доля продаж с зачетом прежнего автомобиля (trade-in) увеличилась на 5% и составила 54% против 49% в 2019 году.

На втором месте в структуре выручки компании продажи автомобилей с пробегом – 20,9% от общего оборота. В прошлом году АВТОDOM увеличил продажи авто с пробегом на 50% до 6241 штук. Средняя стоимость автомобиля с пробегом по компании выросла на 13% до 1,98 млн рублей.

Объем продаж новых автомобилей корпоративным клиентам вырос на 47% до 2186 штук. Доля продаж новых автомобилей в лизинг юридическим лицам выросла на 13,1% до 51% от общего объема сделок.

Сервисное обслуживание автомобилей и продажи запчастей составляют 11,8% выручки компании. Пандемия дала старт для развития новых услуг и запуска проекта «мобильный сервис», в рамках которого специалисты АВТОDOM выезжали к клиентам для проведения сервисных работ и технического обслуживания. Благодаря этому общее количество выработанных нормо-часов слесарного и кузовного цехов АВТОDOM по итогам 2020 года составило 490 144 с учетом внешних и внутренних работ, что на 13% выше показателей 2019 года.

В прошлом году АВТОDOM запустил сервис онлайн заявок на кредит, увеличивший трафик за счет минимизации временных затрат клиентов. Доля продаж новых автомобилей в кредит и лизинг (как физическим, так и юридическим лицам) составила 51%, прирост к 2019 году – 4,3%. При этом, если в сегменте новых автомобилей рост обеспечен преимущественно увеличением доли лизинговых сделок (при сохранении доли кредитных продаж на уровне прошлого года), то в сегменте автомобилей с пробегом доля выросла исключительно за счет кредитных продаж. Наибольшим спросом пользовались программы, субсидируемые импортерами, и программы с остаточным платежом, позволяющие снизить финансовую нагрузку по обслуживанию кредитов. Проникновение каско по итогам года составило 51%, что на 5% выше прошлогодних показателей.

В портфеле АВТОDOM мотосалоны брендов BMW Motorrad, Ducati и KTM, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге. Объем продаж новых мотоциклов в 2020 году вырос на 37% до 880 штук. Реализация мото с пробегом показала рост 8%. Средняя цена нового мотоцикла увеличилась на 12% до 1,29 млн рублей, а средняя цена мото с пробегом – на 7% до 0,81 млн рублей.

«В 2021 году динамика продаж новых автомобилей будет зависеть в большей степени от импортеров и их логистических процессов, а не от дилеров. Поэтому в первую очередь мы нацелены на рост рентабельности бизнеса и сохранение показателей маржинальности продаж по всем нашим брендам. Безусловно, мы планируем увеличение охвата в сегменте автомобилей с пробегом и F&I. На фоне дефицита поставок и моделмикса я считаю этот сценарий наиболее реалистичным. Кроме того мы продолжаем развивать бизнес, в том числе через сделки M&A в авторитейле, и выводим на рынок собственные продукты. Один из проектов, которые мы пилотируем в настоящее время – «АВТОDOM Подписка», – рассказал генеральный директор АВТОDOM Андрей Ольховский.

Фото: АВТОDOM

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