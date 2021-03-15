АВТОВАЗ поднял цены на все модели LADA на 11 – 20 тысяч рублей

Сегодня, 15 марта 2021 года, на официальном сайте LADA появились обновленные прайс-листы для всего модельного ряда марки. Таким образом, автомобили российской марки стали дороже на 11 – 20 тыс. руб. Это установили специалисты сайта «Цена Авто» в ходе проводимого мониторинга цен*.

Наименьшую прибавку к стоимости получили автомобили семейства Granta (+11 тыс. руб.), исключая Granta Cross – она стала дороже на 16 тыс. руб. На 14 тыс. руб. подорожали обновленные Largus и Largus Cross, а у Niva Travel и семейства XRAY отмечен рост цен на 15 тыс. руб. Максимальную прибавку в 20 тыс. руб. получили автомобили семейства Vesta.

Таким образом, минимальная стоимость семейств автомобилей LADA следующая:

Granta – от 510 900 рублей;

Vesta – от 723 900 рублей;

XRAY – от 694 900 рублей;

Largus – от 704 900 рублей;

Niva Legend – от 607 900 рублей;

Niva Travel – от 762 900 рублей.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций

Фото: LADA