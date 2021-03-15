KIA представила новый электромобиль EV6

Компания KIA представила модель EV6 – первый электромобиль марки, который изначально разрабатывался как автомобиль на аккумуляторных батареях (battery electric vehicle, BEV). Модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»). Мировая премьера KIA EV6 состоится в марте 2021 года в формате онлайн-презентации, сообщает пресс-служба корейской марки.
KIA EV6 стал первой моделью нового поколения электромобилей, которая разрабатывается в соответствии с новой философией дизайна, отражающей стремление бренда сконцентрироваться на производстве автомобилей с электрическими силовыми установками.
Кроме того, в рамках стратегии трансформации компании KIA, все новые электромобили на аккумуляторных батареях получат новые названия. Они будут начинаться с префикса EV, что указывает на полностью электрическое транспортное средство. Вслед за префиксом последует цифра, обозначающая позицию модели в линейке бренда.
Переднюю часть автомобиля EV6 украшают утонченные дневные ходовые огни. Они стали одним из элементов «Улыбки тигра», получившей развитие в цифровом стиле в духе эпохи электромобилей. В дизайне основных фар использованы динамические огни с последовательным включением отдельных элементов. Под светотехникой разместился низкий воздухозаборник, который делает автомобиль визуально шире. При этом воздухозаборник функционален – это один из элементов оптимизации потоков воздуха, через него они направляются под плоское дно электромобиля, что способствуют улучшению аэродинамических характеристик.
Плавный и стремительный силуэт EV6 напоминает стилистику кроссоверов. Плавность контрастирует с острыми гранями, наклон лобового стела подчеркивает динамику и устремленность, а развитые формы задних крыльев добавляют визуальный объем. По нижней части дверей пролегла характерная линия, которая поднимается вверх к задним колесным аркам, – это решение визуально делает автомобиль длиннее.
Дизайн задней части подчинен задаче обеспечить как можно лучшие аэродинамические качества. Наклонные задние стойки получили черные глянцевые вставки, как будто являющиеся продолжением поверхности остекления. Над задним стеклом размещен крупный спойлер, при помощи которого воздушный поток перенаправляется вниз на приподнятую поверхность нижнего спойлера, установленного над имеющими уникальные очертания блоками задних фонарей.
Одним из наиболее эффектных элементов интерьера EV6 стал высокотехнологичный единый дисплей AVN для аудио, видео и навигации. Дисплей протянулся от руля до центра автомобиля, на нем перед глазами водителя отображается цифровая панель приборов, а зона над центральной консолью отведена информационно-развлекательной системе и навигации. За счет ширины дисплея для водителя создается ощущение погружения в информацию, при этом минимальное количество физических кнопок и переключателей позволяют избежать перегруженности. Под экраном AVN размещена панель управления системой кондиционирования, отопления и вентиляции с сенсорными кнопками. Легкие и тонкие сиденья отделаны тканью, созданной из переработанного пластика,.
Напомним, ранее компания KIA представила обновленную стратегию развития бизнеса Plan S. Так, к 2030 году на экологически чистые модели, к которым относятся электромобили (EV), гибриды (Hybrid Electric Vehicle, HEV) и гибриды с возможностью подзарядки от внешнего источника (Plug-in Hybrid, PHEV), будет приходиться 40% общемировых продаж KIA, ежегодные продажи таких моделей должны достигнуть 1,6 млн единиц. В качестве составляющей реализации этого плана, KIA планирует к 2030 году довести объем продаж электромобилей до 880 тысяч в год и стать лидером в сфере производства электромобилей.
Начав с запуска в текущем году первой модели электромобиля, не имеющей аналога с традиционным двигателем, KIA к 2026 году укрепит свою продуктовую линейку 11 новыми моделями. Из них 7 будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с ДВС.
Электромобили, разрабатываемые на платформе E-GMP, будут способны функционировать как смарт-устройства за счет использования телематических решений, аудио, видео и навигации (AVNT), а также сервисов беспроводной передачи информации (Over-the-Air, OTA) и подключаемых функций (Feature on Demand, FoD).
В средне- и долгосрочной перспективе KIA планирует увеличить объем продаж к 2025 году до 3,8 млн автомобилей. Прогнозируется, что доля продаж экологически чистых моделей в 2021 году составит приблизительно 10% от общего объема, а к 2025 году увеличится до 22%. На развивающихся рынках компания будет повышать свою долю за счет локального производства по полному циклу.
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