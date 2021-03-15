KIA представила новый электромобиль EV6

Компания KIA представила модель EV6 – первый электромобиль марки, который изначально разрабатывался как автомобиль на аккумуляторных батареях (battery electric vehicle, BEV). Модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»). Мировая премьера KIA EV6 состоится в марте 2021 года в формате онлайн-презентации, сообщает пресс-служба корейской марки.

KIA EV6 стал первой моделью нового поколения электромобилей, которая разрабатывается в соответствии с новой философией дизайна, отражающей стремление бренда сконцентрироваться на производстве автомобилей с электрическими силовыми установками.

Кроме того, в рамках стратегии трансформации компании KIA, все новые электромобили на аккумуляторных батареях получат новые названия. Они будут начинаться с префикса EV, что указывает на полностью электрическое транспортное средство. Вслед за префиксом последует цифра, обозначающая позицию модели в линейке бренда.

Переднюю часть автомобиля EV6 украшают утонченные дневные ходовые огни. Они стали одним из элементов «Улыбки тигра», получившей развитие в цифровом стиле в духе эпохи электромобилей. В дизайне основных фар использованы динамические огни с последовательным включением отдельных элементов. Под светотехникой разместился низкий воздухозаборник, который делает автомобиль визуально шире. При этом воздухозаборник функционален – это один из элементов оптимизации потоков воздуха, через него они направляются под плоское дно электромобиля, что способствуют улучшению аэродинамических характеристик.

Плавный и стремительный силуэт EV6 напоминает стилистику кроссоверов. Плавность контрастирует с острыми гранями, наклон лобового стела подчеркивает динамику и устремленность, а развитые формы задних крыльев добавляют визуальный объем. По нижней части дверей пролегла характерная линия, которая поднимается вверх к задним колесным аркам, – это решение визуально делает автомобиль длиннее.

Дизайн задней части подчинен задаче обеспечить как можно лучшие аэродинамические качества. Наклонные задние стойки получили черные глянцевые вставки, как будто являющиеся продолжением поверхности остекления. Над задним стеклом размещен крупный спойлер, при помощи которого воздушный поток перенаправляется вниз на приподнятую поверхность нижнего спойлера, установленного над имеющими уникальные очертания блоками задних фонарей.