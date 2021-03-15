«Автотор» в 2021 году инвестирует 300 млн евро в развитие производства

Калининградский «Автотор» завод в 2021 году планирует направить инвестиции в размере 300 млн евро на развитие производства. В прошлом году данный показатель составил 70 млн евро, сообщает пресс-служба предприятия.

Как рассказал председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, инвестиции будут направлены на модернизацию окрасочного производства, что позволит нарастить мощности действующего комплекса до 50 тыс. кузовов в год, ввод в эксплуатацию первой очереди нового завода на территории промышленной площадки в микрорайоне А.Космодемьянского, возведение пяти производственных корпусов для размещения цеха окраски пластиковых деталей, выпуска комплектующих, строительство логистического комплекса, строительство к 2023 году нового цеха окраски производительностью до 100 тыс. кузовов в год.

Значительные средства «Автотор» намерен направить на разработку и внедрение проектов производства автомобилей на альтернативных видах топлива. Для этого в компании создается Научно-технический центр, для которого возводится отдельное здание.

В компании ведется разработка проектов по перспективным направлениям. В частности, это производство легковых электромобилей, для чего изучаются возможности запуска производства моделей известных брендов, так и запуск новых продуктов. По словам В.Горбунова, рассматриваются варианты создания бюджетных автомобилей, которые были бы доступны самому широкому кругу потребителей, в том числе маломобильным, молодежи и другим категориям.

Также прорабатывается вопрос организации производства коммерческих автомобилей с электродвигателями, изучения возможностей применения аддитивных технологий для внедрения новых материалов, применяемых для производства кузовов и т. д. Как подчеркнул В.Горбунов, в первую очередь, изучаются разработки российских ученых. В направлении развития производства автомобилей на альтернативных видах топлива уже есть первые результаты. Например, в 2020 году была произведена первая партия коммерческих автомобилей с установкой газовых двигателей российского производства.

По итогам 2020 года «Автотор» выпустил 156832 автомобиля, что на 27% ниже показателя годичной давности. При этом предприятие выполнило план по запуску производства новых моделей. В 2020 «Автотор» освоил производство 18 новых моделей автомобилей, включая три модели по полному циклу производства (сварка, окраска, сборка): это KIA Seltos, Hyundai Sonata и Hyundai QT.

В 2021 году «Автотор» планирует увеличить объем выпуска продукции по полному циклу на 50% по сравнению с показателями прошлого года. Напомним, на сегодняшний день «Автотор» освоил производство по полному циклу 8 моделей автомобилей, включая 5 легковых (Hyundai, KIA) и три коммерческих Hyundai серии HD. Для производства каждой из этих моделей была введена в эксплуатацию новая линия сварки.

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: «Автотор»