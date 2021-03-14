На каких мотоциклах ездят россияне: ТОП-10 марок

На начало 2021 года в российском парке мотоциклов насчитывалось 2,36 млн единиц техники. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки пресс-конференции «Автомобильный парк: на чем ездят россияне?» (подробности и регистрация - здесь).

По данным агентства, ТОП-10 самых распространенных мотоциклов возглавляет бренд «ИЖ», на него пришлось почти 30% от общего количества мотоциклов в нашей стране, или 707,6 тыс. штук. На втором месте - мотоциклы «Урал» (330,5 тыс. шт.) с долей рынка в 14%. В тройку лидеров вошла также продукция Завода имени Дегтярева (ЗиД), зарегистрированная в количестве 215 тыс. единиц.

Далее в рейтинге располагаются мотоциклы белорусского бренда «Минск» (185,1 тыс. шт.) и чешского производителя Jawa (142,8 тыс. шт.). Кроме них, в десятку наиболее рапространенных марок мототехники в нашей стране вошли также: «Тула» (136,7 тыс. шт.), украинский «Днепр» (134,1 тыс. шт.), японские Honda (99,2 тыс. шт.), Yamaha (75,6 тыс. шт.) и Suzuki (45,3 тыс. шт.).

Более подробно о структуре парка транспортных средств нашей страны (легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы) можно узнать, приняв участие в пресс-конференции, которая пройдет в формате онлайн 17 марта 2021 года, в 14.00 по московскому времени.

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