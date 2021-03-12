Aurus представил прототип электрического мотоцикла

Люксовый бренд Aurus представил прототип мотоцикла, разработанного ФГУП НАМИ в рамках проекта «Кортеж». Мотоцикл комплектуется электрической установкой мощностью 140 кВт. Разгон до «сотни» занимает у модели 3,7 секунды. Дизайн новинки выполнен в едином стиле с седаном Senat и будущим кроссовером марки Komendant, пишет портал Autonews.ru.

«Мотоцикл создан с учетом требований специалистов Гаража особого назначения ФСО России и не просто соответствует их запросам в части функциональных качеств, предъявляемых к мотоциклам подобного класса – в НАМИ создали действительно эффектный мотоцикл», – отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также ожидается появление специальных версий мотоциклов тяжелого класса. Такие модели предназначаются для подразделений МВД и МЧС. Кроме этого в Минпромторге подчеркнули, что разработанная НАМИ платформа подходит и для создания мотоцикла, который можно запустить в свободную продажу. Реализовать мотоциклы Aurus собираются как в России, так и за рубежом. Ранее сообщалось, что серийное производство и продажи мотоциклов Aurus начнутся в 2022-2023 годах.

На данный момент линейка Aurus состоит из седана и лимузина Senat. Эти автомобили оснащены гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового турбомотора, работающего вместе с электрическим двигателем и 9-ступенчатым «автоматом». Суммарная отдача агрегатов составляет 600 л.с. Кроме того, люксовый российский бренд завершает разработку еще двух моделей – минивэна Arsenal и внедорожника Komendant. Как ожидается, первый должен получить одобрение типа транспортного средства в первой половине 2021 года, а сертификация второго намечена на конец года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: ФГУП «НАМИ»/Минпромторг России