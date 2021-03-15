Mercedes показал свою самую мощную серийную модель

Компания Mercedes-AMG опубликовала первые фотографии прототипа гибридного лифтбека GT 73. Новинка должна стать самым мощным серийным автомобилей немецкой марки, если не брать в расчет малотиражный гиперкар One, выпуск которого еще не стартовал.

Как пишет портал Autonews.ru, новый Mercedes-AMG GT 73 будет представлять собой серийную версию концепт-кара AMG GT Concept, представленного весной 2017 года. Судя по шильдику «V8 Biturbo E Performance» на крыле, новинка получит гибридную силовую установку на базе 4,0-литрового мотора с двумя турбинами, который будет действовать в паре с электрическим двигателем, питающимся от облегченного блока аккумуляторов. По предварительным данным, суммарная отдача агрегатов превысит 800 л.с. Автомобиль сможет набирать первую «сотню» менее чем за 3 сек., а его максимальный запас хода на электрической тяге составит порядка 50 км.

На фотографиях прототип GT 73 стоит рядом с болидом Формулы-1 и гипперкаром One, что, видимо, является намеком на усиление сотрудничества между разработчиком «гражданских» спорткаров Mercedes-AMG и гоночной команды Mercedes-AMG Petronas F1. К примеру, модель One оснастят бензин-электрической установкой на базе 1,6-литрового турбомотора V6, который используют на болидах заводской команды Mercedes-AMG.

Предполагается, что премьера лифтбека GT 73 состоится в 2021 году, а его выпуск начнется в 2022-м. Главным конкурентом такого автомобиля станет 690-сильная Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

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