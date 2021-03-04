Компания Geely планирует привезти в Россию кроссовер KX11, но случится это не ранее 2022 года. Об этом агентству «ТАСС» сообщил генеральный директор Geely Motors Russia Чжан Шоухэ, добавив, что Xingyue L – так модель называется в Китае – пока не вышла даже на местный рынок.

Кроссовер Geely KX11 будет представлен в апреле на Шанхайском международном автосалоне. Новинка будет иметь размеры 4770 x 1895 x 1689 мм при колесной базе 2845 мм, пишет портал «Китайские автомобили». Оснастят ее турбированным мотором объемом 2,0 литра, который в «младшей» модификации будет выдавать 218 л.с., в «старшей» – 238 л.с. Привод – передний, но поскольку кроссовер построен на полноприводной архитектуре CMA, версия 4×4 наверняка появится. Ожидается, что у модели будет две конфигурации салона – на 5 и 7 мест.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Geely представит в России обновленный кроссовер Atlas Pro. По итогам первых двух месяцев 2021 года российские дилеры Geely реализовали 1758 автомобилей, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

Фото: AutoWP.ru