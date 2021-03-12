КАМАЗ рассказал о перспективах рынка грузовиков в России

КАМАЗ прогнозирует, что объем российского рынка грузовых автомобилей в 2021 году останется на уровне прошлого года или покажет небольшой рост. Если в 2020 году в России было зарегистрировано 59 тыс. грузовиков, то в этом году ожидается 60,5 тыс. единиц*. Об этом в интервью агентству «АВТОСТАТ» сообщил директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ» Ашот Арутюнян (полная версия – здесь). При этом, по его мнению, в 2021 году будут расти магистральные перевозки и будет увеличиваться долях магистральных тягачей. Через 3 – 4 года структура рынка достигнет докризисного уровня.

«Если говорить о среднесрочных тенденциях, то мы прогнозируем в последующие годы умеренный рост. Ожидается постепенное увеличение рынка до уровня 65 – 75 тысяч в пятилетней перспективе. Согласно прогнозу, к 2025 году рынок достигнет 75 тысяч единиц», – рассказал Ашот Арутюнян.

По его словам, в сегменте магистральных тягачей КАМАЗ сегодня является лидером с долей в 30% благодаря активному выводу на рынок модели 5490 – так называемое семейство К4, а также запуску продаж в 2019 году автомобилей семейства K5 (модель 54901). «Что касается семейства К5, то пока это были больше продажи крупным корпоративным клиентам, которым мы отдавали машины в тестовую эксплуатацию, чтобы увидеть, как машина себя ведет, чтобы избавиться от «детских болезней». Тем не менее, уже в прошлом году начались рыночные продажи К5 – в 2020 году мы продали около 500 машин, в планах на 2021 год – свыше 2 тыс. автомобилей», – отметил Ашот Арутюнян.

В перспективе – снизится доля продаж автомобилей старого модельного ряда (семейство К3). Однако останутся некоторые сегменты, особенно в спецтехнике, где по-прежнему будут востребованы автомобили семейства К3, в том числе полноприводные – для Сибири и Дальнего Востока. «В магистральных тягачах и самосвалах, конечно же, будет переход на новое поколение К4 и главное – К5. Он наш флагман. Это то, ради чего компания делала инвестиции и осваивала новые технологии. Важно и то, что дилерская сеть сегодня уже готова работать с этой машиной. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее», – подчеркнул Ашот Арутюнян.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

* - полной массой более 14 тонн