УАЗ «Патриот» второй месяц подряд лидирует на рынке Дальнего Востока

В феврале нынешнего года жители Дальневосточного федерального округа приобрели 1834 новых легковых автомобиля. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 40% больше, чем в феврале 2020-го. При этом второй месяц подряд на местном рынке лидирует одна и та же модель.

УАЗ «Патриот» – именно этот автомобиль является самым популярным на Дальнем Востоке как в январе, так и в феврале 2021 года. Так, в последний зимний месяц он был куплен в количестве 120 экземпляров.

Второе место занял кроссовер Toyota RAV4 с результатом 112 автомобилей. За ним расположился еще один кроссовер – Hyundai Creta (108 шт.). Немного до тройки лидеров не дотянул внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, показатель которого составил 106 единиц.

Отметки в 100 купленных автомобилей по итогам февраля достиг и отечественный внедорожник LADA 4x4. У других моделей объем рынка в ДФО оказался ниже этого порога, а в ТОП-10 из них попали: KIA Rio (99 шт.), LADA Vesta (90 шт.), LADA Largus (69 шт.), KIA Seltos (68 шт.) и Lexus RX (44 шт.).

Найти эти и другие автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: УАЗ