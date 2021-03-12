Автопарк - 2021: ТОП-10 самых распространенных моделей в России

Несмотря на обилие иномарок на дорогах нашей страны, в тройке самых распространенных автомобилей 45-миллионного российского парка - пока только отечественные модели. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки пресс-конференции «Автомобильный парк: на чем ездят россияне?» (подробности и регистрация - здесь).

По данным агентства, ТОП-10 самых распространенных моделей все еще возглавляет LADA 2107 - таких автомобилей зарегистрировано 1,65 млн единиц. На втором месте - LADA 2106, также перешагнувшая миллионный рубеж (1,26 млн шт.). Далее в рейтинге, который составили эксперты, идет 3-дверный внедорожник LADA 4x4 (999,5 тыс. шт.). В пятерку лидеров вошли еще корейские KIA Rio и Hyundai Solaris (931,8 тыс. и 848,2 тыс. шт. соответственно).

Следом идет опять тройка представителей отечественного автопрома - LADA 2110 (824,7 тыс. шт.), LADA 2109 (787,8 тыс. шт.), LADA 2114 (779,1 тыс. шт.). Кроме них, в десятку самых распространенных в РФ легковых автомобилей также попадают Ford Focus (755,9 тыс. шт.) и Renault Logan (740,5 тыс. шт.).

Эксперты агентства отмечают, что на представленную десятку моделей-лидеров приходится 21% от всех легковых автомобилей в стране. При этом только у занимающей 11-е место Toyota Corolla (719,2 тыс. шт.) парк превышает 700 тыс. единиц. У остальных моделей данный показатель ниже этой отметки.

Более подробно о структуре автомобильного парка нашей страны можно узнать, приняв участие в пресс-конференции, которая пройдет в формате онлайн 17 марта 2021 года, в 14.00 по московскому времени.

Фото: АВТОСТАТ