В Porsche рассказали о новинках для российского рынка

Компания Porsche рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке, в 2021 году. Как отметил в интервью агентству «АВТОСТАТ» генеральный директор «Порше Руссланд» Томас Штэрцель, этот год будет очень важным для развития продаж электрических моделей Porsche (полная версия – здесь).

«В 2021 году у нас хороший банк заказов на все автомобили, в том числе и на Taycan, который в 2021 году будет дополнен новыми версиями, в том числе базовой, благодаря чему выбор у клиентов будет шире», – рассказал Томас Штэрцель.

Далее, по его словам, в этом году на рынок выходит версия Porsche 911 Turbo, в том числе с кузовом «кабриолет». Кроме того, стартуют продажи модели 911 Targa, которая также является наследником традиций 911-го. Появятся у российских дилеров и обновленные модели Panamera и Panamera Sport Turismo. А высокие продажи Cayenne поможет достичь версия GTS, которая традиционно очень востребована. Также на российском рынке появится модель Taycan Cross Turismo, премьера которой состоялась в начале марта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам двух первых месяцев 2021 года российские дилеры Porsche реализовали 927 автомобилей – на 49% больше, чем годом ранее.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».