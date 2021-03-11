АВТОВАЗ подтвердил, что LADA Granta получит модернизированный базовый двигатель

Семейство LADA Granta получит модернизированный восьмиклапанный двигатель 1.6 л, которым ранее начал оснащаться обновленный LADA Largus. Эту информацию «Российской газете» подтвердили в пресс-службе АВТОВАЗа.

На новом базовом двигателе была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км.

Напомним, также на LADA Granta сейчас устанавливают 16-клапанные двигатели 1.6 моделей ВАЗ-21126 (98 л.с., с «автоматом» Jatco) и ВАЗ-21127 (106 л.с., с «механикой»).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам февраля 2021 года в России было продано 9790 автомобилей LADA Granta, что на 2% выше показателя годичной давности. Таким образом, эта модель вновь стала бестселлером на российской авторынке, обогнав по объему продаж KIA Rio, которая возглавила рейтинг продаж месяцем ранее. В настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения LADA Granta, чье появление на рынке запланировано на 2023 год.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».