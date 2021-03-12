Новый Nissan Patrol может появиться в России

Компания Nissan не исключает появления на российском рынке внедорожника Patrol следующего поколения. Об этом в интервью агентству «АВТОСТАТ» заявил управляющий директор регионального подразделения Nissan East Андрей Акифьев (полная версия - здесь). А вот возвращения в нашу страну кроссовера Juke в том виде, в котором он сейчас выпускается, ждать не стоит, хотя в компании рассматривают различные варианты моделей из линейки Nissan в этом сегменте.

Между тем, в конце 2021 года в России появится среднеразмерный внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который будет поставляться по импорту. Еще одной новинкой станет кроссовер Qashqai нового поколения, чья европейская премьера прошла в прошлом месяце. По словам Андрея Акифьева, дата старта продаж модели в России определяется, так как специалистам компании требуется время на локализацию и на адаптацию автомобиля под российские условия.

Напомним, в мае 2020-го компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano, а также новые модели. Главной движущей силой для реализации будущего плана станут производственные мощности и Исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, которые позволяют выпускать автомобили, полностью соответствующие предпочтениям российских покупателей.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: AutoWP.ru