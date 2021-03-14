Французский авторынок в феврале усилил падение | АВТОСТАТ

Французский авторынок в феврале усилил падение

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Французский авторынок в феврале усилил падение

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Автомобильный рынок Франции в феврале снизился на 20,9% до 132637 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд. По итогам первых двух месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 259017 единиц (-14,2%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в феврале стал Peugeot, реализовавший 26750 машин (-17,2%). Второе место занимает Renault с показателем 18734 проданных автомобиля (-35,1%). Реализация Citroen снизилась на 25,6% и составила 13947 машин. Далее идет Dacia, продажи которой достигли 9582 автомобилей (+25,8%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Toyota, чьи дилеры реализовали 8155 машин (-5,4%).

Быстро узнать стоимость этих и других автомобилей на российском рынке можно на сайте «Цена Авто». 

Источник: АВТОСТАТ

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