Британский авторынок в феврале рухнул на 36%

Британский авторынок в феврале снизился на 35,5% и составил 51312 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за февраль с 1959 года, поскольку шоу-румы автосалонов остаются закрытыми, хотя разрешены дистанционные продажи автомобилей. Учитывая, что данные ограничения будут действовать в Великобритании как минимум до 12 апреля, в SMMT в очередной снизили свой прогноз продаж на 2021 год – с 1,89 до 1,83 млн машин. По итогам первых двух месяцев 2021 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 141561 единицу (-38,1%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в феврале стал Ford, реализовавший 5129 автомобилей (-39,4%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 4952 машины (-44,7%). Третий результат показал BMW – 3939 проданных автомобилей (-40,8%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (3787 шт., -34,1%) и Audi (3715 шт., -17,2%).

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