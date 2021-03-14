Renault Arkana в феврале вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

Российские дилеры Renault в феврале реализовали 10171 автомобиль, что соответствует уровню прошлого года. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи Renault на российском рынке составили 18705 машин, что на 2% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,7% против 8,4% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России стал седан Logan – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 2663 потребителя (0%). Второе место в модельном ряду Renault занял кроссовер Duster, чьи продажи увеличились на 10% и составили 2246 единиц. Третий результат среди моделей Renault показал хэтчбек Sandero – 2138 реализованных автомобилей (+6%). Продажи кроссовера Kaptur составили 1619 машин, что на 7% ниже показателя годичной давности. Купе-кроссовер Renault Arkana по итогам прошлого месяца нашел 1444 покупателей (-2%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Renault