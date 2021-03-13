Skoda в феврале увеличила продажи в России на 35%

Российские дилеры Skoda в феврале реализовали 7029 автомобилей – на 35% больше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года продажи чешской марки в нашей стране составили 13065 машин, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,1% против 5,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в феврале стал компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 2755 реализованных автомобилей. Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, чьи продажи увеличились на 7% и составили 1453 единицы. Замыкает тройку бестселлеров марки лифтбек Skoda Octavia третьего поколения, на котором остановили свой выбор 1419 российских покупателей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новая Skoda Octavia, которая в настоящее время предлагается с мотором 1.4 TSI/150 л.с., во втором квартале 2021 года будет также доступна с базовым двигателем 1.6 MPI/110 л.с. и мощным 2.0 TSI/190 л.с. В третьем квартале на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на 2021 год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Skoda