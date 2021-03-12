Китайский авторынок в феврале вырос более чем в 4 раза

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам февраля увеличились в 4,1 раза и составили 1 млн 156 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется десятый месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом высокий рост спроса в феврале 2021-го обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года, когда разразившаяся в стране эпидемия коронавируса практически парализовала потребительский спрос. По итогам первых двух месяцев 2021 года китайский авторынок вырос на 74% до 3 млн 201 тыс. машин.

Согласно прогнозу CAAM, по итогам 2021 года китайский авторынок может вырасти на 4%, в том числе благодаря низкой базе первой половины прошлого года. Китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время нехватка чипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей.

Какие модели китайских и других марок представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».