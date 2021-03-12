Компания Renault представила новый логотип бренда, который к 2024 году постепенно появится на всех автомобилях Renault. Напомним, новый логотип был впервые продемонстрирован в рамках презентации стратегии «Ренолюция» (Renaulution). Первой моделью с новой эмблемой на радиаторной решетке стал Renault 5 Prototype, сообщает пресс-служба французской марки.

Напомним, за историю своего существования Renault несколько раз меняла фирменный стиль. Однако одна вещь всегда оставалась неизменной с 1925 года – мгновенно узнаваемый логотип в форме ромба, ставший символом бренда. Эта геометрическая фигура привлекла внимание Луи Рено благодаря своим углам, которые соответствовали формам капотов того времени. С тех пор дизайн логотипа Renault менялся восемь раз, и новая версия стала девятым вариантом.

Предыдущая версия эмблемы Renault, созданная в 1992 году и обновленная в 2015 году, начала устаревать. По словам директора по дизайну Renault Жиля Видаля, разработка нового варианта велась с 2019 года. Логотип должен был соответствовать задачам, которые стоят перед современным глобальным брендом, и отражать его разносторонний характер, в том числе в цифровом мире.

Жиль Видаль считает, что эта универсальная геометрическая форма ромба олицетворяет суть Renault. «Мы переосмыслили его, сохранив культовую форму, но сделали более простым и содержательным. Это неподвластная времени эмблема без избыточных акцентов и красок, но с современными линиями, которая является неотъемлемой частью истории нашего визуального стиля», – объясняет Жиль Видаль.