Mitsubishi выпустит в Европе перелицованные модели Renault

Компания Mitsubishi не исчезнет с европейского рынка, хотя премьеры новых моделей здесь отменены, и нынешняя гамма продержится до 2023 года.

Официально подтверждено, что под брендом Mitsubishi в Европе будут продавать перелицованные автомобили Renault. Их станут выпускать в рамках OEM-сотрудничества внутри альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, пишет издание «Авторевю». План предусматривает появление двух таких моделей в 2023 году, но пока не ясно даже, что это будут за машины. Скорее всего, речь идет о кроссоверах, ведь глобально в компании Mitsubishi сосредоточились именно на этом сегменте рынка. Продавать перелицованные Renault станут через дилерскую сеть Mitsubishi, но этот план будет работать лишь в избранных странах Европы, перечень которых еще не утвержден. Российский рынок у Mitsubishi выделен в отдельное подразделение, поэтому нашей страны это не коснется.

Напомним, у компаний Renault и Mitsubishi уже есть опыт подобного сотрудничества. В Австралии и Новой Зеландии с прошлого года продаются фургоны Mitsubishi Express, то есть перелицованные Renault Trafic французского производства.

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