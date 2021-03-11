Импорт легковых автомобилей в январе вырос на 76% | АВТОСТАТ

Импорт легковых автомобилей в январе вырос на 76%

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Импорт легковых автомобилей в январе вырос на 76%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам января 2021 года вырос на 76,1% до 17,9 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 430 млн долларов. Грузовых автомобилей в первый месяц 2021 года было импортировано 1,9 тыс. машин (+76,9%) на 107,2 млн долларов.

Экспорт легковых автомобилей из России в январе снизился на 9% и составил 4,7 тыс. единиц на общую сумму 63 млн долларов. В отчетный период за рубеж было поставлено порядка 600 грузовиков (-7,6%) на 18,8 млн долларов.

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Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиэкспортимпорт

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