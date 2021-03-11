Volkswagen представил новую стратегию развития

Компания Volkswagen приступает к реализации новой стратегии Accelerate, в рамках которой ускоряет процесс перехода к электрической мобильности с упором на программное обеспечение.

Так, Volkswagen планирует до 2025 года вложить около 16 млрд евро в проекты, связанные с развитием электрической мобильности, переходом на производство гибридов и с цифровой трансформацией. В планах Volkswagen к 2030 году увеличить долю электромобилей до более 70% от объема продаж марки в Европе, что в два раза больше предыдущего целевого показателя (35%), сообщает пресс-служба немецкой марки.

Volkswagen продолжит оптимизировать модульную матрицу электрического привода (MEB), работая над ускорением, зарядной мощностью и запасом хода. Марка также планирует направить усилия на создание платформы для следующего поколения мощных и производительных электромобилей с небольшой площадью поперечного сечения передней части. Она получила название Scalable Systems Platform (Платформа масштабируемых систем). Эта платформа впервые найдет свое применение в 2026 году в рамках флагманского проекта Volkswagen под названием Trinity. Автомобиль получит систему автономного вождения уровня «2+» на старте продаж и систему 4-го уровня в будущем. При ежегодном объеме продаж на уровне 6 млн автомобилей компания получит необходимые средства для масштабирования технологий автономного вождения, что позволит сделать автономное вождение доступным для широкой аудитории к 2030 году.

Параллельно с ускоренным развитием электрической мобильности будут расширяться и линейки автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. У всех основных моделей марки, включая Golf, Tiguan, Passat, Tayron и T-Roc, появятся преемники.

«В течение какого-то времени нам еще потребуются двигатели внутреннего сгорания, однако они должны быть максимально эффективными. Поэтому следующее поколение основных моделей, каждая из которых пользуется популярностью во всем мире, будет оснащаться самым современным гибридным приводом plug-in с запасом хода на электротяге до 100 км», – отметил главный исполнительный директор марки Volkswagen Ральф Брандштеттер.

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