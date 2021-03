В России начались продажи нового Renault Duster

Российские дилеры Renault начали продажи внедорожника Renault Duster нового поколения. Для новинки предлагается четыре уровня оснащения – Access, Life, Drive и впервые топовая версия Style, – а также лимитированная серия Edition One, сообщает пресс-служба французской марки.

Новый Renault Duster доступен по цене от 945 тыс. рублей в комплектации Access с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, что всего на 33 тыс. рублей дороже аналогичной версии Duster первого поколения. При этом по сравнению с ним новый Duster уже в этой версии имеет электрический центральный замок дверей и багажника, электроусилитель руля, подушку безопасности водителя и пассажира, электрическую регулировку зеркал с подогревом, складной ключ с кнопкой открывания багажника, светодиодные дневные ходовые огни, передние электростеклоподъемники и др.

Цена базовой комплектации с полным приводом составляет 1 млн 150 тыс. рублей, она предлагается с модернизированным двигателем 1.6 л (117 л.с., 156 Нм) в версии Life. В этой же комплектации новый Duster доступен c 2,0-литровым двигателем (143 л.с., 192 Нм) по цене от 1 млн 210 ттыс. рублей и дизельным 1.5 dCi (109 л.с., 240 Нм) – от 1 млн 230 тыс. рублей, оба мотора – с 6-ступенчатой механической трансмиссией и полным приводом. В комплектации Life, помимо базового оборудования, предусмотрены аудиосистема с USB и Bluetooth, кондиционер и регулировка руля по высоте и вылету, а для всех версий 4х4 доступны системы ESP, система контроля тяги, система помощи при трогании на подъеме и ассистент спуска с горы.

Теперь Renault Duster оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании 6-ступенчатой механической коробкой передач или с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения. Новый силовой агрегат доступен начиная с комплектации Drive по цене от 1 млн 340 тыс. рублей. В дополнение к оборудованию Life, комплектация Drive (от 1 млн 230 тыс. рублей) предлагает легкосплавные диски 16”, задние светодиодные габаритные огни, 4 электростеклоподъемника, боковые подушки безопасности, поясничный подпор и регулировку по высоте водительского сиденья, дистанционный запуск двигателя Renault Start, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, а также круиз-контроль и ограничитель скорости.

Также клиентам предложена новая лимитированная серия Edition One (от 1 млн 270 тыс. рублей) с двигателями 1.6 л (117 л.с.), 1.5 dCi и ТСе150. Она отличается ярким оранжевым цветом Atacama (доступны и другие цвета), 16-дюймовыми черными колесными дискам и оранжевыми акцентами в интерьере. Кроме того, версия Edition One имеет массивные расширители колесных арок, боковые молдинги с надписью Duster, черную решетку радиатора с хромированной полосой и бамперы с серебристыми пластиковыми накладками. В оснащение комплектации Edition One входят дистанционный запуск двигателя (для бензиновых версий), автоматический климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев рулевого колеса и ветрового стекла, а также тонированные задние стекла. В качестве опции для Renault Duster Edition One предлагается мультимедийная система Easy Link с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

Новая топ-версия Style (от 1 млн 350 тыс. рублей) уже в базе включает в себя ранее не доступные элементы дизайна – хромированную решетку радиатора и накладку на дверь багажника, – а также 17-дюймовые двухцветные колесные диски и тонировку задних стекол. Дополнительный комфорт водителю обеспечат обогрев руля, климат контроль и датчики дождя и света, задние датчики парковки, камера заднего вида и мультимедийная система Easy Link. Автомобиль в этой комплектации с турбодвигателем TCe150 и автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения предлагается от 1 млн 460 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце января московский завод Renault начал серийное производство нового Renault Duster. Передняя часть автомобиля отличается четкими линиями и рельефными поверхностями, новой решеткой радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. У нового Duster высокая поясная линия, ветровое стекло стало более пологим. Новые передние и задние бамперы сохранили узнаваемую форму серебристых пластиковых накладок и подобраны в тон боковым зеркалам и новым рейлингам с надписью Duster. Наконец, мощные рельефные колесные арки в новом поколении стали еще массивнее, а дополнительные расширители и боковые молдинги с надписью Duster еще сильнее подчеркивают внедорожный характер модели. Завершают образ автомобиля светодиодные габаритные огни запоминающегося дизайна, которые призваны стать визитной карточкой нового Duster.

Что касается интерьера нового Renault Duster, рулевая колонка теперь регулируется по высоте и вылету, водительское сиденье обладает регулируемой поясничной поддержкой, а между передними сиденьями расположен удобный регулируемый бокс-подлокотник и подстаканники. Новая многофункциональная мультимедийная система Easy Link, а также до пяти разъемов USB и две 12-вольтовые розетки обеспечат комфорт для водителя и пассажиров в поездке любой продолжительности.

Новый Renault Duster построен на модульной SUV-платформе нового поколения. Автомобиль во всех комплектациях оснащается рулевым управлением с электроусилителем. Интеллектуальная система полного привода All-Mode 4x4-i сохранила три режима работы (2WD – 4WD Auto – 4WD Lock). Все полноприводные версии нового Duster оснащаются системой динамической стабилизации ESP (с возможностью отключения), которая эффективно борется с диагональным вывешиванием благодаря функции электронного перераспределения крутящего момента, а также обеспечивает трогание на подъеме удерживая автомобиль от скатывания. Наряду с внедорожными алгоритмами работы ABS и антипробуксовочной системы новый Duster предлагает и новые системы помощи водителю: ассистент спуска с горы, камеры кругового обзора и монитор 4х4 – отображение пространственного положения автомобиля на экране мультимедийной системы Easy Link.

В рамках адаптации к российским условиям эксплуатации новый Renault Duster получил обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, форсунок омывателя и ветрового стекла по всей поверхности, а также систему дистанционного запуска Renault Start (с кнопки на ключе или программированием в мультимедийной системе), а также энергоемкую подвеску, металлическую защиту картера двигателя и высокую стойкость к коррозии.

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно.

Напомним, внедорожник Renault Duster впервые встал на конвейер московского завода в 2012 году, с тех пор в России было продано более 450 тыс. автомобилей этой модели. Подавляющее большинство покупателей Renault Duster – 90% – выбирают версии с интеллектуальной системой полного привода ALL Mode-4x4-I, которая позволяет ездить в режиме 4х4 Lock на скорости до 80 км/ч. Также поклонники Duster предпочитают версии с механическими трансмиссиями – более 86%. Продолжает расти интерес покупателей к автомобилям с 1,5 dCi (109 л.с.) – сегодня они составляют уже 20%. Кроме того, более 65% клиентов выбирают Renault Duster в топовых комплектациях Drive и Drive Plus, оснащенных опциями для комфортных путешествий.