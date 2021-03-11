На чем ездят россияне: ТОП-10 марок легкового автопарка

В России насчитывается 45 млн легковых автомобилей (на 1 января 2021 года), причем более 30% из них приходится на отечественную марку LADA. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки пресс-конференции «Автомобильный парк: на чем ездят россияне?» (подробности и регистрация – здесь).

По данным агентства, количество зарегистрированных легковых автомобилей LADA в России составляет 13,77 млн штук. На втором месте по численности находится японский бренд Toyota, с долей в парке 9% (4,07 млн шт.).

Далее в рейтинге, который составили эксперты, следуют два корейских бренда – Hyundai и KIA, численностью 2,39 млн и 2,33 млн соответственно. В пятерку лидеров по этому показателю вошел еще один японский бренд – Nissan (2,18 млн шт.).

Кроме них, в ТОП-10 марок по объему легкового автопарка также попадают: Renault (2,07 млн шт.), Volkswagen (1,77 млн шт.), Chevrolet (1,70 млн шт.), Ford (1,38 млн шт.) и Mitsubishi (1,23 млн шт.).

Эксперты агентства отмечают, что на первую десятку брендов-лидеров приходится 73% российского парка легковых автомобилей. При этом у каждой из оставшихся марок в нашей стране зарегистрировано менее 1 млн машин.

Более глубоко о характеристиках автомобильного парка России можно узнать, приняв участие в пресс-конференции, которая пройдет онлайн 17 марта 2021 года, в 14.00 по московскому времени. Цифрами, фактами, аналитикой с вами поделится директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Фото: АВТОСТАТ