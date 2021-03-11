КАМАЗ поставил более 500 автобусов в Москву

КАМАЗ закрыл третий контракт, предусматривающий поставку крупной партии из 511 автобусов автобусов «НЕФАЗ» в адрес ГУП «Мосгортранс». Помимо этого заключен контракт на сервисное обслуживание автобусов в течение семи лет: КАМАЗ продолжает поставку пассажирской техники по контракту жизненного цикла и берет на себя обязательства по обеспечению готовности выхода подвижного состава на линию, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Эпидемия коронавирусной инфекции не отразилась на темпах выполнения заказа – вся продукция была реализована в полном объеме в установленные заказчиком сроки. Сейчас на дорогах столицы работают уже 1542 автобуса, собранных на НЕФАЗе, – подчеркнул директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров. – Мы надеемся продолжить совместную с ГУП «Мосгортранс» работу в области масштабного пополнения автопарков столицы. Впереди – участие в новых конкурсах на поставку автобусов и электробусов для мегаполиса».

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Фото: КАМАЗ