КАМАЗ поставил более 500 автобусов в Москву | АВТОСТАТ

КАМАЗ поставил более 500 автобусов в Москву

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КАМАЗ поставил более 500 автобусов в Москву

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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КАМАЗ закрыл третий контракт, предусматривающий поставку крупной партии из 511 автобусов автобусов «НЕФАЗ» в адрес ГУП «Мосгортранс». Помимо этого заключен контракт на сервисное обслуживание автобусов в течение семи лет: КАМАЗ продолжает поставку пассажирской техники по контракту жизненного цикла и берет на себя обязательства по обеспечению готовности выхода подвижного состава на линию, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Эпидемия коронавирусной инфекции не отразилась на темпах выполнения заказа – вся продукция была реализована в полном объеме в установленные заказчиком сроки. Сейчас на дорогах столицы работают уже 1542 автобуса, собранных на НЕФАЗе, – подчеркнул директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров. – Мы надеемся продолжить совместную с ГУП «Мосгортранс» работу в области масштабного пополнения автопарков столицы. Впереди – участие в новых конкурсах на поставку автобусов и электробусов для мегаполиса».

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто». 

Фото: КАМАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автобусымосквакамазнефаз

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