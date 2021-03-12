В Сингапуре запретят автомобили с ДВС к 2025 году

Власти Сингапура планируют к 2025 году запретить регистрацию автомобилей и такси с бензиновыми и дизельными двигателями. Об этом сообщает управление наземного транспорта (Land Transport Authority, LTA). Правительство страны изначально планировали ввести этот запрет в 2030 году, однако теперь сроки были пересмотрены, пишет портал Autonews.ru.

Причина такого решения – желание сократить вредные выбросы в окружающую страну и стимулирование популярности электрокаров. На данный момент в Сингапуре 2,9% легковых автомобилей ездят на дизельном топливе, а доля таких такси достигает 41,5%. Также большинство грузовиков в городе-государстве комплектуются дизельными моторами. Однако на большегрузы данный запрет правительства распространяться не будет.

В планах местных властей оборудовать на территории Сингапура около 60 тыс. зарядных станций для электромобилей. Две трети из них установят на общественных парковках, а остальные будут доступны на частных автостоянках. Также в будущем зарядные устройства начнут массово устанавливаться в частном секторе.

Контролировать все эти процессы будет новое ведомство. Его главной целью станет полный переход на электротранспорт к 2040 году. Среди других мер по сокращению вредных выбросов в окружающую среду – переход на солнечные батареи, посадка 1 млн новых деревьев, а также расширение железнодорожных сетей и велосипедных дорожек.

Ранее стало известно, что власти Японии могут к 2035 году запретить продажу в стране машин на двигателях внутреннего сгорания. Ожидается, что министерство экономики, торговли и промышленности страны до конца года разработает план, в соответствии с которым власти будут запрещать продавать новые машины на бензиновых двигателях. Это решение, если оно действительно последует, вытекает из октябрьского обещания премьер-министра Ёсихидэ Суги добиться «нулевого выброса» к 2050 году.

В свою очередь, британцы будут получать от правительства деньги за то, что откажутся от личных автомобилей и мотоциклов в пользу более экологичного транспорта. Такие условия власти разработали для наиболее густонаселенных районов страны, где фиксируются самые большие выбросы от автомобилей. Там владельцам машин будут давать до 3 тысяч фунтов (около 311 тыс. рублей) так называемых «кредитов», которые можно будет потратить на «зеленый» транспорт – велосипеды, электросамокаты и т.д.

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Фото: ZUMA Press / Global Look Press