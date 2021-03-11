Volkswagen может выпустить электрический кабриолет на базе ID.3

Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер опубликовал в своем аккаунте в LinkedIn эскиз кабриолета, за основу которого взял электрический хэтчбек ID.3. Пока неизвестно, появится ли когда-нибудь подобная модель в линейки бренда. Однако идея электрокара с открытым верхом выглядит довольно перспективно, пишет портал Motor.ru.

По мнению главы Volkswagen, электрический кабриолет может стать идеальной машиной для покупателей, которые хотели бы в полной мере наслаждаться природой в дороге, без звуков работающего двигателя внутреннего сгорания. За основу эскиза двухдверного кабриолета Ральф Брандштеттер взял серийный электрический хэтчбек ID.3, который построен на модульной платформе MEB. Данная архитектура позволяет проектировать автомобили с разными типами кузовов – в том числе кабриолетов.

Однако данный эскиз – всего лишь примерное изображение возможного электрокара. Если инженеры решат создать кабриолет, им все-таки придется существенного переработать кузов модели. В частности, решить, каким будет багажное отделение в виду того, что модель подразумевает складную крышу. Кроме того, благодаря данному механизму кабриолет ID.3, скорее всего, станет тяжелее серийного хэтчбека – следовательно, запас хода модели на одном заряде аккумуляторов снизится.

В настоящий момент базовой версией ID.3 является хэтчбек, оборудованный 145-сильным электродвигателем и аккумулятором емкостью 45 кВт/ч. В данной модификации электрокар может проезжать без подзарядки 348 км. Топовое исполнение модели Pro S получило электромотор мощность 204 л.с., который работает в паре с батареей емкостью 77 кВт/ч. Запас хода такого электрохэтчбека на одной зарядке составляет 550 км.

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Фото: Volkswagen