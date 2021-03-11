Jaguar станет конкурировать с Maserati и Bentley

Компания Jaguar Land Rover недавно объявила новую стратегию развития, согласно которой обе марки ждет электрификация и обновление модельного ряда. Но если Land Rover относительно успешен (312 тыс. машин в 2020 году) и будет эволюционировать в рамках своего нынешнего формата, то марка Jaguar с объемом продаж менее 92 тыс. автомобилей остро нуждается в «перезагрузке».

В компании намерены коренным образом изменить рыночное позиционирование бренда Jaguar, пишет издание «Авторевю». Безуспешные попытки догнать Mercedes-Benz, BMW и Audi будут оставлены, вместо этого Jaguar поднимется на уровень выше и станет конкурентом марок Maserati, Bentley и даже Aston Martin. Иными словами – машины станут богаче и дороже, что позволит не гнаться за большим объемом продаж, а сосредоточиться на зарабатывании денег.

Все нынешние модели Jaguar доживут стандартный производственный цикл, но прямых наследников у них не будет. Вместо этого компания готовит принципиально новую гамму в концепции Modern Luxury. Причем в нее не вписался даже флагманский Jaguar XJ следующего поколения: большой лифтбек, разработка которого близилась к завершению, так и не увидит свет. Впоследствии исторический индекс XJ достанется совсем другой модели.

Согласно новой стратегии, к 2025 году гамма марки Jaguar будет полностью электрифицирована, то есть в ней останутся только гибриды и электромобили, а к 2030 году – исключительно электрические модели. На создание новой платформы компания потратит 2,5 млрд фунтов стерлингов, причем она будет использована только для моделей Jaguar. Вообще, дистанцирование от родственного бренда Land Rover подчеркивается особо: например, в перспективной гамме «Ягуаров» не будет даже классических кроссоверов: сегмент SUV станет зоной ответственности «Ленд Ровера», а для «Ягуара» подготовят «альтернативное решение». Ну и, конечно, репозиционирование марки будет сопровождаться сменой дизайнерской концепции. Над новым фирменным стилем уже работает команда шеф-дизайнер Джерри МакГорверна.

Какие модели Jaguar и по какой цене представлены на рынке России в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».