Российский завод Haval расширяет географию экспорта

Китайский автопроизводитель Haval расширяет географию продаж автомобилей российского производства и развивает импорт в страны СНГ: Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Компания «Хавейл Мотор Рус» начала сотрудничество с тремя компаниями, которые получают статус импортеров. Новая структура импорта будет координироваться российским представительством Haval, сообщает пресс-служба китайской марки.

Модельная линейка автомобилей Haval в Беларуси, Азербайджане и Казахстане на старте будет представлена кроссоверами Haval F7 и F7x, а также рамным внедорожником Haval H9. Все автомобили производятся на заводе полного цикла в Тульской области.

Импорт автомобилей российского производства запускается в Казахстан и Азербайджан. Дилерская сеть в Казахстане охватит 15 городов. Представлять Haval на рынке Казахстана будет компания Haval Motor Kazakhstan. В Азербайджане автомобили Haval будут представлены компанией «Азербайджан Аутомобайлс» в Баку. В Республике Беларусь с 2017 функционирует дилерский центр Haval в Минске, который в этом году получит также статус импортера. Кроме того, новые дилерские центры Haval планируется открыть еще в пяти областных центрах Беларуси, таким образом, объемы поставок автомобилей Haval в Республику Беларусь будут значительно увеличены.

Напомним, российский завод Haval начал работу в июне 2019 года на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, став первым зарубежным предприятием полного цикла для бренда. На данный момент завод Haval в России производит четыре модели: кроссоверы F7 и F7x, а также рамные внедорожники H5 и H9. Производственная мощность завода на первом этапе составляет 80 тыс. автомобилей в год. На территории завода Haval также будет запущено предприятие по производству двигателей. Строительство планируется полностью завершить к концу 2022 года.

Автомобили этой и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.