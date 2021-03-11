Skoda представила удлиненную Octavia для китайского рынка

Компания Skoda представила удлиненную модификацию лифтбека Octavia нового поколения под названием Pro. Такой автомобиль был разработан специально для китайского рынка, пишет портал Autonews.ru.

Габаритная длина Skoda Octavia Pro составила 4753 мм, что на 64 мм длиннее европейской версии, а размер колесной базы вырос на 44 мм – до 2730 мм. Таким образом, свободное пространство в области ног задних пассажиров теперь стало сопоставимо с флагманской моделью Superb.

Технической особенностью Skoda Octavia Pro стала задняя многорычажная подвеска, которая в Европе доступна только для наиболее дорогих версий модели. Во внешности новинки прослеживается сходство со спортивной RS-версией, у которой вариант Pro позаимствовал бамперы и колесные диски.

Салон радикальным изменениям не подвергся: Skoda Octavia Pro доступна с 12-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, а также опциональной виртуальной приборной панелью диагональю 10,25 дюйма и проекционным дисплеем.

В Китае новинку предложат с безальтернативным 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Цены на автомобиль пока не названы.

В России стандартная Skoda Octavia нового поколения появилась в продаже в ноябре прошлого года. На данный момент модель доступна только со 150-сильной 1,4-литровой «турбочетверкой», действующей с механической коробкой передач, либо с роботизированной трансмиссией. Цены на автомобиль стартуют с отметки 1 млн 443 тыс. рублей. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во втором квартале 2021 года новая Skoda Octavia будет также доступна с базовым двигателем 1.6 MPI/110 л.с. и мощным 2.0 TSI/190 л.с.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Skoda