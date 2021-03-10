Компания Hyundai представила первые изображения нового кроссовера Kona N без защитного камуфляжа. Новинка станет свежим дополнением модельного ряда под эгидой суббренда Hyundai N и первым кроссовером в данной линейке, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На первых изображениях видно, что «заряженный» кроссовер получил спортивную внешность, дополнительно подчеркнутую широким кузовом и низкой посадкой. В передней части Kona N выделяются большие спортивные воздухозаборники узнаваемой формы, световая оптика с новым рисунком делает внешность этой спортивной модели Hyundai еще мощнее и динамичнее. Нижняя решетка радиатора придает бамперу характерную форму, вызывая ассоциации с фюзеляжем самолета, и подчеркивает высокие аэродинамические свойства и динамику автомобиля. Образ новой модели завершает фирменный логотип N на верхней решетке радиатора уникального дизайна.

Оригинальный образ задней части автомобиля формируется за счет большого раздвоенного спойлера на крыше. Он увеличивает прижимную силу кроссовера и оснащается треугольным дополнительным стоп-сигналом, традиционным для всех моделей суббренда N. Спортивный характер модели также создают большие раздвоенные патрубки выхлопной системы. В нижней части заднего бампера большой диффузор ускоряет прохождение потоков воздуха. Спортивность во внешнем облике модели Kona N дополнительно подчеркивают окрашенные в цвет кузова накладки на крылья, визуально делающие автомобиль ниже и шире.

Новый кроссовер Kona N также отличают свойственные N-моделям эксклюзивные легкосплавные диски и красные вставки, украшающие пороги автомобиля. Другие подробности о новой модели будут раскрыты в ближайшее время.

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