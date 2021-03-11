Эксперты рассказали, как выгодно купить или арендовать автомобиль

Цены на автомобили в России постоянно растут, как и расходы на их содержание. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, что выгоднее сегодня – копить на новую машину или взять автокредит, и насколько привлекательной альтернативой личному транспорту являются каршеринг и долгосрочная аренда.

Какие еще финансовые инструменты могут помочь потенциальным автовладельцам? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля. Подробности – здесь.

По словам старшего специалиста отдела администрирования продаж дирекции развития продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Дмитрия Белого, в сегодняшних реалиях, когда существует дефицит новых и подержанных автомобилей на рынке, а также наблюдается постоянный рост цен, имеет смысл покупать автомобиль здесь и сейчас. Не всем клиентам такой вариант может быть доступен, поэтому для них актуальна услуга кредитования. С учетом наличия у производителей субсидированных программ переплата по кредиту получится меньше, чем рост цены за время пользования кредитом.

В свою очередь, генеральный директор сервиса подписки на личные автомобили Anytime Prime Андрей Державец отмечает, что владение собственным автомобилем, прежде всего, предполагает определенный список постоянных затрат: страховки, техническое обслуживание, шиномонтаж, ремонты. Каждый день автомобиль теряет в цене, а для того, чтобы поменять его на что-то другое, необходимо озадачиться его продажей или сдачей в трейд-ин и выделением бюджета на покупку нового. Если говорить о покупке нового автомобиля в кредит, то возникают также потери денег, связанные с выплатой процентов. Подписка позволяет не задумываться об обслуживании автомобиля, отказываться от затрат в период, когда он не нужен, а также менять его на более подходящий в той или иной ситуации.

«Выбор между подпиской, каршерингом и личным автомобилем должен зависеть от потребности в эксплуатации. Если автомобиль нужен ежедневно и не только для поездок на работу – владение им будет дешевле, чем аренда или подписка. Каршеринг и такси выгоднее, если поездки совершаются нечасто и в пределах города. Подписка пригодится тогда, когда есть желание часто менять автомобиль и нет желания заботиться о его содержании. Но за это придется переплачивать больше, чем за личное авто», – говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Подробнее о наиболее выгодном варианте использования автомобиля – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».