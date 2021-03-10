Mercedes-Benz построит электрический С-Class на новой платформе

Новый Mercedes-Benz C-Class через несколько лет должен получить версию с полностью электрической силовой установкой, которая будет спроектирована на абсолютно новой платформе.

Как рассказал в интервью изданию Autocar главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шафер, компания планирует расширить модельную гамму C-Class нового поколения модификацией с полностью электрической силовой установкой. Она появится не ранее 2024 года и будет построена на абсолютно новой платформе MMA для компактных электромобилей. В основе «обычного» C-Class, равно как и S-Class поколения W223, лежит платформа MRA, а электрокары Mercedes-Benz EQA, EQB и EQC построены на архитектуре MEA. В скором времени компания презентует еще две электрических модели – EQS и EQE, пишет портал Motor.ru.

Mercedes-Benz C-Class с электрической силовой установкой, вероятно, получит отдельное название модели – так же, как EQS будет являться электрической альтернативой «традиционному» S-Class. Правда, если следовать той же логике, то модель должна называться EQC, однако этот индекс уже используется электрическим кроссовером. «Новая архитектура ММА предназначена главным образом для электромобилей. Прежде всего – компактных, однако потенциально на ней могут быть построены и среднеразмерные модели», – отметил Шафер. В России новый C-Class на старте продаж будет доступен в версиях C 180 и C 200 4Matic.

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Фото: Mercedes-Benz