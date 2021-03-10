Skoda выпустила 15-миллионный автомобиль на главном заводе в Млада-Болеславе

Компания Skoda выпустила 15-миллионный автомобиль на своем главном заводе в Млада-Болеславе. Юбилейной моделью стал полностью электрический Enyaq iV в серебристом цвете Arctic Metallic, сообщает пресс-служба чешской марки. Напомним, в 1905 году отцы-основатели компании Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент представили свой первый автомобиль, выпущенный в стенах фабрики в Млада-Болеславе, – модель Voiturette A.

Сегодня на заводе в Млада-Болеславе Skoda выпускает шесть модельных линеек: Fabia, Scala, Octavia, кроссоверы Kamiq и Karoq, а также полностью электрический Enyaq iV. Для производства последнего компания модернизировала производственную линию для выпуска автомобилей, базирующихся на платформе MEB. Таким образом, сегодня завод в Млада-Болеславе является единственным во всем концерне Volkswagen Group, позволяющим одновременно выпускать на одной линии автомобили на платформах MQB (Modular Transversal Toolkit) и MEB (Modular Electrification Toolkit). С ноября 2020 года полностью электрические Enyaq iV выпускаются здесь наряду с моделями Octavia и Karoq.

В начале 2021 года Skoda открыла на территории основного завода новый комплекс для предсерийных автомобилей, а еще незадолго до этого – центр по сборке тестовых автомобилей и прототипов.

Помимо своего основного завода, Skoda также имеет два предприятия в Квасинах и Врхлаби. В Квасинах выпускаются модели Skoda Superb, в том числе и plug-in гибридная модификация Superb iV, а также кроссоверы Kodiaq и Karoq. Помимо этого, Skoda осуществляет производство в России, Украине, Словакии, Китае и Индии. Всего с 1905 года чешский бренд выпустил более 24,8 млн автомобилей по всему миру.

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