Skoda выпустила 15-миллионный автомобиль на главном заводе в Млада-Болеславе | АВТОСТАТ

Skoda выпустила 15-миллионный автомобиль на главном заводе в Млада-Болеславе

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Skoda выпустила 15-миллионный автомобиль на главном заводе в Млада-Болеславе

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Компания Skoda выпустила 15-миллионный автомобиль на своем главном заводе в Млада-Болеславе. Юбилейной моделью стал полностью электрический Enyaq iV в серебристом цвете Arctic Metallic, сообщает пресс-служба чешской марки. Напомним, в 1905 году отцы-основатели компании Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент представили свой первый автомобиль, выпущенный в стенах фабрики в Млада-Болеславе, – модель Voiturette A.

Сегодня на заводе в Млада-Болеславе Skoda выпускает шесть модельных линеек: Fabia, Scala, Octavia, кроссоверы Kamiq и Karoq, а также полностью электрический Enyaq iV. Для производства последнего компания модернизировала производственную линию для выпуска автомобилей, базирующихся на платформе MEB. Таким образом, сегодня завод в Млада-Болеславе является единственным во всем концерне Volkswagen Group, позволяющим одновременно выпускать на одной линии автомобили на платформах MQB (Modular Transversal Toolkit) и MEB (Modular Electrification Toolkit). С ноября 2020 года полностью электрические Enyaq iV выпускаются здесь наряду с моделями Octavia и Karoq.

В начале 2021 года Skoda открыла на территории основного завода новый комплекс для предсерийных автомобилей, а еще незадолго до этого – центр по сборке тестовых автомобилей и прототипов.

Помимо своего основного завода, Skoda также имеет два предприятия в Квасинах и Врхлаби. В Квасинах выпускаются модели Skoda Superb, в том числе и plug-in гибридная модификация Superb iV, а также кроссоверы Kodiaq и Karoq. Помимо этого, Skoda осуществляет производство в России, Украине, Словакии, Китае и Индии. Всего с 1905 года чешский бренд выпустил более 24,8 млн автомобилей по всему миру.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля Skoda на российском рынке (и не только Skoda) можно на сайте «Цена авто», 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствоskoda

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