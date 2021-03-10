УАЗ «Профи» получил новую версию грузоподъемностью 1,5 тонны

Ульяновский автозавод представил новую версию легкого коммерческого грузовика УАЗ «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны. Стоимость новинки составляет от 980 тыс. рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Модификация, получившая официальное название «Полуторка», приходит на смену прежнему моноприводному варианту «Профи» в модельной линейке бренда. Схема с односкатной ошиновкой колес заднего моста, как наиболее эффективная для автомобилей с полным приводом, сохранится для версий 4х4. Автомобиль по-прежнему оснащается бензиновым двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра (149,6 л.с.) в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач Dymos.

При прежних габаритных размерах «Профи» в исполнении «Полуторка» получил увеличенную на 30 мм колесную базу (3530 мм), а также расширенную на 48 мм колею передних колес (1648 мм). На раме из двух жестко сваренных друг с другом П-образных профилей высотой 140 и толщиной 3,5 мм каждый смонтированы новые крепления подвесок, в том числе стабилизаторов со стойками и амортизаторов.

Рессоры с увеличенной стрелой прогиба и расширенной на 50 мм колеей снижают проседание кормы «Профи» в загруженном состоянии. И вместе с колесной спаркой на задней оси с шинами размерностью 195/75R16 обеспечивают запас грузоподъемности, улучшают устойчивость автомобиля, уменьшают крены в поворотах и нагрузку на мост. Вентилируемые дисковые задние тормоза, которыми «Полуторка» оснащается в базовой комплектации, повышают эффективность замедления.

Модернизированная передняя подвеска c четырьмя продольными рычагами и прямой, более жесткой тягой Панара позволяет минимизировать изменения кастора во время движения. Рулевой привод с раздельным креплением прямых тяг увеличенной жесткости и демпфером повышает чувствительность управления и скорость реакции на поворот руля.

В силу конструктивных особенностей версия с двускатной ошиновкой в стандартном исполнении будет доступна исключительно с широкой платформой на пять паллет (10,5 куб.м). Аналог объемом 9,5 куб.м, рассчитанный на четыре европоддона, останется доступным для полноприводных «Профи».

Помимо этого, в модельной линейке дебютирует длиннобазная модификация «Полуторки». Длина автомобиля составляет 7050 мм, колесная база – 4180 мм. От стандартного «Профи» с колесной спаркой на задней оси данная версия отличается увеличенной на 36% по площади (8,65 кв.м) и на 52% по объему (16 куб.м) грузовой платформой, вмещающей восемь паллет. Боковые борта со съемной стойкой и возможностью раздельного откидывания обеспечивают доступ к различным зонам отсека без демонтажа тента.

Рама длиннобазной модификации принципиально отличается расположенными непосредственно за кабиной оригинальными лонжеронами, дополнительными поперечинами и удлинителем в задней части. Увеличенная колесная база позволяет традиционно в заводских опционально устанавливать газовый баллон большей емкости (150 л).

В списке дополнительного оборудования для всех модификаций «Полуторки» фигурируют эргономичное водительское кресло с более развитой боковой поддержкой, регулировками высоты и поясничного подпора, а также функцией подогрева; кондиционер с охлаждаемым перчаточным ящиком; функции подогрева ветрового стекла и пассажирских сидений.

Базовая комплектация включает подушку безопасности водителя, системы ABS девятого поколения и EBD; регулировку руля по вылету и углу наклона; двухместный пассажирский диван с подлокотником; центральный замок, иммобилайзер; электропривод стеклоподъемников, функцию подогрева наружных зеркал; основание платформы из транспортной фанеры и такелажные петли для фиксации груза.

Новая «Полуторка» со стандартной базой будет представлена во всех известных прежде вариантах исполнения, включая промтоварный и изотермический фургоны, а также рефрижератор. Длиннобазный аналог первое время предложат только в версии с тентованной бортовой платформой, но совсем скоро список доступных надстроек планируется расширить на промтоварный, изотермический и еврофургоны.

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Фото: УАЗ