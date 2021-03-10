Мировой автопром готовится к длительному дефициту чипов

Мировая автомобильная промышленность столкнулась с серьезной нехваткой полупроводников, которые используются, в частности, в парковочных датчиках и подушках безопасности, поскольку спрос на автомобили восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Производители микросхем, и без того перегруженные заказами из-за бума продаж потребительской электроники в условиях пандемии коронавируса, пытаются удовлетворить запросы компаний автопрома, однако предпочтение отдается другим отраслям.

В связи с этим автопроизводители готовятся к еще более острой нехватке микросхем в ближайшие месяцы на фоне предупреждений руководства компаний о том, что предложение вряд ли сможет удовлетворить спрос по крайней мере до второго полугодия текущего года, пишет агентство "Финмаркет".

Жак Ашенбруа, генеральный директор Valeo, одного из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, сообщил газете Financial Times, что глобальный дефицит микросхем, скорее всего, сохранится по крайней мере до лета. "Второй квартал будет сложным... Во втором полугодии должно наступить восстановление. Это то, о чем думает вся отрасль", - сказал он.

Volkswagen AG, второй крупнейший в мире автопроизводитель, предупредил несколько недель назад, что в январе-марте 2021 года выпустит на 100 тыс. меньше автомобилей из-за проблем с нехваткой чипов. Некоторые аналитики, однако, ожидают, что производство уменьшится на 400 тысяч. Осведомленный источник сказал Financial Times, что германская группа, вероятно, продолжит испытывать нехватку во втором полугодии и что до конца текущего года вряд ли удастся наверстать производственные потери.

Continental AG, крупнейший поставщик в Германии, сообщил, что из-за длительности производственного цикла в полупроводниковой промышленности, запасы микросхем вряд ли будут полностью восполнены до второго полугодия 2021 года.

Французская Renault SA также предупреждала, что дефицит, скорее всего, усилится в ближайшие месяцы, пока ситуация не улучшится в третьем квартале. Компания ожидает сокращения производства на 100 тыс. автомобилей в текущем году, хотя и обещает постараться свести ущерб к минимуму.

По оценкам аналитической компании IHS Markit, в результате недостатка полупроводников производство около 1 млн автомобилей будет отложено в первом квартале, из общего годового объема производства примерно в 84,6 млн. Жак Ашенбруа из Valeo, в отличие от некоторых других руководителей, считает, что такого объема все еще можно достичь во втором полугодии. Он сказал, что цепи поставок в целом хорошо функционировали во время пандемии COVID-19, однако важную роль в поддержании компаний сыграла масштабная государственная помощь, что может измениться в ближайшие месяцы.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».