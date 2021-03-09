Названа дата появления Haval Jolion в России

Старт продаж компактного кроссовера Haval Jolion в России состоится во второй половине 2021 года. Об этом сообщили в головном офисе Great Wall Motors, добавив, что в компании рассчитывают на успех новинки на российском рынке. Отметим, что в российской пресс-службе Haval традиционно не комментируют продуктовые планы компании, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, что Haval Jolion, известный в Китае как First Love, длиной 4480 мм оснащается турбомотором 1.5, который развивает мощность 150 л.с. В паре с двигателем – 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот». Полный привод у модели на данном этапе отсутствует, хотя платформа Lemon его предполагает.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. По итогам первых двух месяцев 2021 года российские дилеры Haval реализовали 3725 автомобилей, что на 52% больше по сравнению с прошлым годом.

В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. Помимо компактного кроссовера First Love, в 2021 году в России, по неофициальным данным, также появится внедорожник H6 третьего поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Haval