АВТОВАЗ возобновил выпуск пятидверной LADA Niva Legend

АВТОВАЗ, который в феврале приостановил выпуск пятидверной модификации внедорожника LADA Niva Legend в связи с нехваткой комплектующих, со вчерашнего дня возобновил их выпуск. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, ежедневно планируется выпускать 45 таких автомобилей, в дальнейшем количество пятидверных внедорожников, собранных за смену, увеличат до 65 единиц. Таким образом, производство длиннобазной версии LADA Niva Legend не осуществлялась около месяца, что привело к дефициту этих автомобилей у дилеров, который в ближайшее время должен быть устранен.

По неподтвержденным данным, Niva Legend в 5-дверном исполнении должна завершить жизненный цикл в конце 2021 года – ее место и в модельном ряду, и на конвейере АВТОВАЗа займет Niva Travel, которую сейчас выпускает дочернее предприятие «ЛАДА Запад Тольятти». В качестве вероятной причины такой замены называется «внутренний каннибализм», потому что после появления в линейке Niva Travel (ранее – Chevrolet Niva) у производителя оказалось две модели с близкими потребительскими свойствами.

В настоящее время пятидверная LADA Niva Legend предлагается по цене от 644,9 тыс. рублей – на 45 тысяч рублей дороже трехдверной версии внедорожника. Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента.

Какие еще модели LADA и по какой цене представлены на рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».