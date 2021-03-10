Honda первой в мире начала продажи автомобилей с третьим уровнем автоматизации

Японская компания Honda первой в мире начала продажи автомобилей, отвечающих третьему уровню автоматизации по международной классификации. Речь идет о седане премиум-класса Legend, на который установлено специальное оборудование. Продажи пока будут осуществляться только по системе лизинга. Цена модели составит 11 млн иен (102 тыс. долларов), пишет агентство "ТАСС".

Автомобиль оснащается многочисленными системами помощи при вождении, получившими название Sensing Elite. К примеру, при активации адаптивного круиз-контроля, системы движения на низкой скорости и системы удержания в полосе движения допускается управление автомобилем без рук. Машина при этом сама будет определять расстояние до следующего впереди транспортного средства и тормозить в случае сближения.

Новая модель Honda укомплектована автопилотом для движения по городским пробкам. При его активации и при включенном навигаторе автомобиль будет самостоятельно набирать скорость и тормозить в плотном потоке. Еще одна система позволяет совершать маневр без непосредственного участия водителя. Для этого ему необходимо лишь убедиться в безопасности маневра и включить сигнал поворота.

Третий уровень автоматизации подразумевает, что автомобиль может двигаться без участия водителя при определенных условиях, например в потоке по шоссе, совершая торможения, ускорения и обгоны медленного транспорта. Однако находящемуся за рулем все равно необходимо следить за дорогой и быть готовым отреагировать в случае возникновения экстренной ситуации. Скорость движения по шоссе для таких моделей ограничена.

Сообщество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) выделяет шесть уровней автоматизации машин: нулевой уровень подразумевает отсутствие автоматизации (водитель делает всю работу самостоятельно), а пятый обозначает полную автоматизацию (непосредственного вмешательства в процесс вождения не требуется). Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск ранее заявлял о планах в скором времени создать автомобиль с технологией полной автоматизации, отвечающей стандартам пятого уровня.

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