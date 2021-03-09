Рынок новых грузовых автомобилей в феврале вырос на 5%

В феврале нынешнего года рынок новых грузовых автомобилей в России показал рост. Так, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем составил 6,1 тыс. единиц, что на 5,3% больше, чем в феврале 2020-го.

Первую строчку рейтинга здесь традиционно удерживает отечественная марка KAMAZ, на долю которой в последний месяц зимы пришлось 38% от всего объема. В количественном выражении это соответствует 2,3 тыс. единиц, что на 12,9% выше результата февраля 2020-го.

Вторую строчку сохраняет другой российский производитель – GAZ. Его объем рынка существенно меньше, чем у KAMAZ, однако он вырос больше (+21% до 652 шт.). Далее следует белорусский MAZ с показателем в 415 купленных машин (+107,5%). Кроме них, в пятерку марок-лидеров грузового сегмента попали еще отечественный Ural (363 шт.; -0,5%) и шведский Volvo (345 шт.; -28%).

По итогам же двух месяцев 2021 года на рынке грузовиков сохраняется отрицательная динамика. Так, его объем рынка за это время составил 11,2 тыс. штук, что на 5,6% меньше, чем в январе – феврале минувшего года.

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Фото: КАМАЗ