Рынок автомобилей с пробегом в феврале сократился на 4%

В феврале 2021 года жители нашей страны купили 390 тыс. подержанных легковых автомобилей. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 4,3% ниже результата годичной давности.

По данным агентства, в последний зимний месяц лидером вторичного рынка осталась отечественная марка LADA. Так, в феврале россияне приобрели около 95 тыс. таких автомобилей с пробегом – на 3,7 меньше, чем год назад.

Второе по популярности место сохраняет Toyota (44,7 тыс. шт.; -1,9%), которая уступает лидеру более чем вдвое. На третьей позиции располагается другой японский бренд Nissan (22 тыс. шт.; -5,9%). Немного от первой тройки отстают корейские Hyundai (22 тыс. шт.; -3,3) и KIA (20,4 тыс. шт.; -1,6%).

Эксперты отмечают, что по итогам двух месяцев нынешнего года вторичный рынок тоже находится «в минусе». За это время они стали обладателями 755,2 тыс. легковых машин с пробегом – на 2,4% меньше, чем в январе – феврале 2020 года.

Найти эти (и другие) б/у автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ