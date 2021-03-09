KIA показала новый электромобиль EV6

Компания KIA представила первые официальные изображения модели EV6 – первого электромобиля марки, который изначально разрабатывался как автомобиль на аккумуляторных батареях (battery electric vehicle, BEV). Модель создана на новой платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform, «Глобальная модульная платформа для электромобилей»). Официальная мировая премьера KIA EV6 состоится в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба корейской марки.

KIA EV6 стал первой моделью нового поколения электромобилей, которая разрабатывается в соответствии с новой философией дизайна, отражающей стремление бренда сконцентрироваться на производстве автомобилей с электрическими силовыми установками.

Кроме того, в рамках стратегии трансформации компании KIA, все новые электромобили на аккумуляторных батареях получат новые названия. Они будут начинаться с префикса EV, что указывает на полностью электрическое транспортное средство. Вслед за префиксом последует цифра, обозначающая позицию модели в линейке бренда.

Напомним, ранее компания KIA представила обновленную стратегию развития бизнеса Plan S. Так, к 2030 году на экологически чистые модели, к которым относятся электромобили (EV), гибриды (Hybrid Electric Vehicle, HEV) и гибриды с возможностью подзарядки от внешнего источника (Plug-in Hybrid, PHEV), будет приходиться 40% общемировых продаж KIA, ежегодные продажи таких моделей должны достигнуть 1,6 млн единиц. В качестве составляющей реализации этого плана, KIA планирует к 2030 году довести объем продаж электромобилей до 880 тысяч в год и стать лидером в сфере производства электромобилей.

Начав с запуска в текущем году первой модели электромобиля, не имеющей аналога с традиционным двигателем, KIA к 2026 году укрепит свою продуктовую линейку 11 новыми моделями. Из них 7 будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с ДВС.

Электромобили, разрабатываемые на платформе E-GMP, будут способны функционировать как смарт-устройства за счет использования телематических решений, аудио, видео и навигации (AVNT), а также сервисов беспроводной передачи информации (Over-the-Air, OTA) и подключаемых функций (Feature on Demand, FoD).

В средне- и долгосрочной перспективе KIA планирует увеличить объем продаж к 2025 году до 3,8 млн автомобилей. Прогнозируется, что доля продаж экологически чистых моделей в 2021 году составит приблизительно 10% от общего объема, а к 2025 году увеличится до 22%. На развивающихся рынках компания будет повышать свою долю за счет локального производства по полному циклу.

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