Haval в феврале увеличил продажи в России на 77%

Российские дилеры Haval в феврале реализовали 2158 автомобилей, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России было продано 3725 кроссоверов и внедорожников марки (+52%).

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке в феврале остается кроссовер Haval F7, чья реализация выросла на 80% и составила 866 машин. На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 506 владельце (рост в 2,4 раза).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры Haval начнут продажи обновленного рамного внедорожника Haval H9 2021 модельного года. Изменения коснулись автомобиля с бензиновым силовым агрегатом.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, в 2021 году появятся компактный кроссовер First Love, который в России получит название Jolion, а также внедорожник H6 третьего поколения.

Автомобили этой и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Haval